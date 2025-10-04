سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

كشف الإعلامي سيف زاهر مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن قائمة الفريق أمام غزل المحلة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :عودة التونسي سيف الدين الجزيري لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة.

و تابع :تقارير.. شيكو بانزا و الجزيري في قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة اليوم.

ويلتقي في الخامسة مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتطلع جماهير القلعة البيضاء إلى عودة فريقها لسكة الانتصارات في البطولة المحلية، أملا في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد القاهرة، الذي تم إغلاقه بداية من شهر أكتوبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما دفع إدارة الزمالك لنقل مبارياته المقبلة إلى الملعب الجديد بشكل مؤقت.

يلعب الزمالك مباراته أمام غزل المحلة وهو لايزال يعانى تداعيات خسارة القمة. ويريد «الأبيض» الذى توقف رصيده عند 17 نقطة مصالحة جماهيره بعد الأداء المتواضع وفقدان ثلاث نقاط غالية أمام الأهلى، كما أن مدربه البلجيكى يانيك فيريرا مطالب بالرد على سيل الانتقادات التى حملته مسئولية خسارة القمة بإصراره على الدفاع حتى بعد التقدم بهدف.