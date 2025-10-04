قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير جديد من مركز بالمنوفية لإخلاء منازل وأراضي طرح النهر بسبب الفيضان
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الزراعى
سنعامل الجميع بعدالة.. ترامب يشكر مصر و4 دول على انجاز اتفاق غزة
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك

اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تصريحات اسلام الشاطر نجم الأهلي والزمالك السابق بشأن فترة وجودة في الزمالك.

و كتب خالد طلعت عبر فيسبوك:توضيح مهم جداالصديق والكابتن اسلام الشاطر نجم الأهلي والزمالك السابق ، قال في تصريحات مع الصديق الاعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر ، أنه لعب في الأهلي 7 سنوات ، والتقى مع الزمالك في 17 مباراة فاز في 16 مباراة منها.

و أستكمل : اسلام الشاطر لعب في الأهلي 4 سنوات فقط لا غير وليس 7 سنوات ، الشاطر انضم للأهلي في يوليو 2004 ، ورحل عن الأهلي وانضم لحرس الحدود في يوليو 2008

و أضاف:فترة تواجد الشاطر في الأهلي ،  لعب الأهلي أمام الزمالك 12 مباراة فقط وليس 17 مباراة ، وفاز الأهلي منهم 10 مباريات ، وتعادل في مباراة وخسر في مباراة.

علي الجانب الاخر انفعل أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الهواء، عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، خلال تكرار إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق عن الفارق مع الغريم التقليدي، الأهلي.
 
وَرَدَّ أحمد سليمان على إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، بشأن الحديث عن وجود فوارق بين الناديين، قائلًا: «رابع مرة تقولي هو ده الفرق.. فرق إيه؟!».

وأضاف عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «هو عمر النادي الأهلي كان في مشاكل زي كدة؟!، ده فضايح الفترة اللي فاتت».

وأكمل: «اللاعب ده مش راضي بعقده، واللاعب ده مكشر، وده يروح للجمهور، وده ينزل بيان، عُمر النادي الأهلي ما كان لعِّيبته بينزلوا بيانات».

واستطرد: «ده ينزل وده ينزل. لازم تكون صريح مع الناس ولا تخبي ولا تداري وكل حاجة بتتعرف».

الأهلي الزمالك ضي خالد طلعت

