وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أخبار البلد

خطوات تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من المكتبة الالكترونية 2025 - 2026

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، خطوات تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، يمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم  من خلال اتباع الخطوات التالية :

ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن  تقييمات وزارة التربية والتعليم
 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء  تقييمات وزارة التربية والتعليم في موعدها بجميع المدارس .


جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة  تقييمات وزارة التربية والتعليم وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

تقييمات وزارة التربية والتعليم

