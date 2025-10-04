كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالسرطان حول العالم، كشفت أبحاث أجنبية حديثة عن علاقة وثيقة بين صحة الميتوكوندريا داخل خلايا الجسم وبين الوقاية من السرطان.

سر الحفاظ على الميتوكوندريا لحياة أطول وصحة أقوى

وإذ أوضح العلماء أن الحفاظ على نشاط الميتوكوندريا، وهي "محطات الطاقة" المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وقد يكون مفتاحًا رئيسيًا لتقليل خطر الإصابة بالأورام وتحسين جودة الحياة.



وأشارت الدراسات، إلى أن نمط الحياة الصحي، والنوم الجيد، والتغذية المتوازنة، تلعب دورًا محوريًا في حماية هذه المكونات الحيوية ومنع تدهورها، وفقا لما نشر في موقع PubMed.

ما هي الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان؟

ويمكن دور الميتوكوندريا في إنها مسؤولة عن إنتاج الطاقة والتحكم في عملية موت الخلايا الطبيعية، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى اضطرابات في النمو الخلوي وزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.

وأظهرت دراسات من Cell Journal وFrontiers in Cell Biology، أن تدمير الميتوكوندريا أو تلفها يؤدي إلى خلل في الجينات وتنشيط نمو الخلايا السرطانية.

طرق الحفاظ على الميتوكوندريا وتقليل خطر السرطان

ـ التغذية الغنية بمضادات الأكسدة:

تناول الفواكه والخضروات الطازجة مثل التوت والسبانخ والبروكلي يساعد في تقليل الجذور الحرة التي تضر الميتوكوندريا.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني المنتظم يزيد من كفاءة الميتوكوندريا ويحفّز تكوين خلايا جديدة صحية، مما يقلل احتمالات تلفها.

ـ الصيام المتقطع أو تقليل السعرات:

وفقًا لأبحاث، فإن الصيام القصير يُحفّز الجسم على التخلص من الميتوكوندريا التالفة واستبدالها بأخرى سليمة.

ـ النوم الجيد وتقليل التوتر:

قلة النوم والإجهاد النفسي يزيدان من إنتاج الجذور الحرة ويضعفان الميتوكوندريا، بينما الراحة الكافية تدعم وظائفها الحيوية.

ـ الابتعاد عن السموم البيئية:

التدخين، وتلوث الهواء، والمبيدات، من أبرز مسببات تلف الميتوكوندريا، لذا ينصح الخبراء بالابتعاد عنها قدر الإمكان.

ـ المتابعة الصحية المنتظمة:

إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن أي اضطرابات أيضية أو جينية يساعد على حماية الخلايا قبل تطورها لأورام.

تحذير الخبراء

وأكد الباحثون أن هذه الإجراءات لا تمنع السرطان تمامًا، لكنها تقلل خطر الإصابة بنسبة كبيرة، وتحافظ على صحة الخلايا.

كما شددوا على ضرورة استشارة الطبيب قبل اتباع أنظمة غذائية قاسية أو مكملات تستهدف الميتوكوندريا.