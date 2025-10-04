خليل حسن: 215 شركة مصرية ناشئة انطلقت للأسواق العالمية

أكد المهندس خليل حسن، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدعم الكبير الذي تقدمه للشباب ورواد الأعمال في الشركات الناشئة.

وقال حسن، خلال كلمته في فعاليات قمة تكني سميت 2025، إن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تواصل دعمها للشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل سيشهد مشاركة 20 شركة ناشئة مصرية في فعاليات دولية بالبرتغال، في خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن إجمالي عدد الشركات الناشئة التي توسعت خارج مصر بلغ 215 شركة، بفضل التعاون المثمر بين الشعبة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ووزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الرقمي المصري.

أسهم التكنولوجيا الأمريكية تفقد الزخم وتتراجع من مستويات قياسية التخطيط: مؤشرات نمو العام المالي 24/25 تعكس التحول بقطاعات الاقتصاد

وأوضح رئيس الشعبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفز قفزة هائلة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة المبادرات الحكومية الرائدة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مواصلة الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من جميع مجالاته، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة الاتصالات لمواكبة التطورات المتسارعة عالمياً.