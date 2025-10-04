التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

الأرز هو واحد من أكثر الأطعمة استهلاكًا حول العالم، يُطهى بسرعة، ويمكن تخزينه لأيام، ويُستخدم في مئات الأطباق، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن الأرز المطبوخ يمكن أن يتحول إلى خطر صحي خفي إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

هل سبق أن شعرت بألم في المعدة بعد تناول أرزٍ دافئ من اليوم السابق؟ قد لا يكون السبب فساد الطهي، بل بكتيريا قاتلة تعمل بصمت!

من هو العدو الصامت في الأرز؟

اسمه: Bacillus cereus وهو نوع من البكتيريا موجود طبيعيًا في التربة، ويمكن أن يتواجد على حبّات الأرز النيء.

عند طبخ الأرز، تموت معظم البكتيريا، لكن بعض الأبواغ المقاومة للحرارة تبقى حيّة، إذا تُرك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تبدأ هذه الأبواغ في التكاثر، وتنتج سمومًا قوية لا تختفي حتى بعد إعادة التسخين، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعراض التسمم بعد تناول الأرز المحتوي على البكتريا

الأعراض التي قد تظهر عند التسمم بـ Bacillus cereus:

غثيان

قيء

إسهال

مغص وألم في البطن

في حالات نادرة: جفاف شديد واضطراب في الأملاح

تبدأ الأعراض خلال 6 ساعات فقط من تناول الأرز الفاسد، وقد تستمر لـ 24 ساعة.

متى يصبح الأرز خطرًا بالضبط؟

إذا تُرك الأرز المطبوخ أكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.

إذا وُضع في الثلاجة بعد مرور وقت طويل من الطهي.

عند إعادة تسخينه أكثر من مرة.

إذا خُزِّن في الثلاجة لأكثر من 3 إلى 4 أيام.

كيف تحمي نفسك من هذا التسمم الصامت؟

1. خزّن الأرز بسرعة

لا تترك الأرز المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

من الأفضل تبريده في علب مسطحة لتوزيع الحرارة أسرع.

2. لا تسخّنه أكثر من مرة

يُنصح بتسخين الكمية التي ستأكلها فقط، والتخلص من الباقي.

3. انتبه للرائحة والقوام

إذا لاحظت رائحة غير معتادة أو قوامًا لزجًا لا تأكله

4. لا تحتفظ بالأرز أكثر من 3 أيام في الثلاجة.