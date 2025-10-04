حسبة برما.. إعلامي يكشف عن أمل يؤهل منتخب الشباب بالمونديال

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً بشأن منتخب مصر تحت الـ 20 سنة لدور الـ 16 كأفضل ثوالث في المونديال.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"▪️"حسبة برما" التي تؤهل منتخبنا تحت 20 سنة لدور الـ 16 كأفضل ثوالث في المونديال :

خسارة نيجيريا صاحبة الـ 3 نقاط أمام منتخب كولومبيا صاحب الـ 4 نقاط

كوبا تخسر أو تتعادل أمام أستراليا

تعادل اسبانيا والبرازيل ومنتخب المغرب يفوز على المكسيك

فوز الولايات المتحدة الأمريكية على جنوب أفريقيا

خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة

خسارة أو تعادل السعودية أمام النرويج".

وحقق منتخب مصر للشباب فوزاً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب.

بهذا الانتصار، نجح المنتخب المصري في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد مباراة درامية شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من الفريقين، حيث تمكن منتخب تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيكولاس، مستغلاً خطأ دفاعياً من الجانب المصري.

لكن رد شباب “الفراعنة” جاء سريعاً مع بداية الشوط الثاني، حينما سجل أحمد عابدين هدف التعادل في الدقيقة 47، ليعيد الآمال إلى المنتخب الوطني ويشعل أجواء اللقاء.



واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما تمكن عمر خضر من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة (90+4).

ترتيب المجموعة

مع ختام الجولة الثالثة، تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساوياً مع تشيلي التي احتلت المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بـ3 نقاط أيضاً، لكن فارق المواجهات المباشرة حسم موقف التأهل لصالح الفراعنة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة لاعبيه الشباب أن تكون هذه الانطلاقة دافعاً قوياً لمواصلة المشوار والمنافسة على أدوار متقدمة في البطولة العالمية.