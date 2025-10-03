إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

علق الإعلامي عمرو أديب، على غرق أراضي طرح النهر في محافظة المنوفية بسبب فيضان النيل، قائلا :"ما حدث ارتفاع لمياه النهر وهذا يحدث كل عام في هذا الوقت من العام ولكن العام الحالي أكبر".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"في ناس قعدت تتريق على حاجة البلد صرفت عليها وحالة من التريقه على تبطين الترع والدلتا الجديدة، واللي حصل النهاردة يبين أن الدولة عملت حساب كل شيء".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه تقف بكثير من الاحترام والتقدير للفلوس اللي اتصرفت، وموضع غرق الأراضي مستمر شوية، لافتا إلى أن يجيب أن تقف بجوار أهالي المناطق التي تعرضت للغرق.

وأشار عمرو أديب، إلى أن ما حدث من جانب إثيوبيا اعتداء مائي وحرب وعدم تقدير للمسئولية يماثل اعلان الحرب.