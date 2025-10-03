هند عاكف ومصطفى عبد السلام في البروفات الأخيرة من مسرحية عجب العجاب

تستعد الفنانة هند عاكف لعرض مسرحية عجب العجاب اخراج مصطفي عبد السلام قصة فؤاد حداد أعدها للمسرح علوي الحسيني

ورصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة هند عاكف والمخرج مصطفى عبد السلام خلال البروفات الأخيرة استعدادا للعرض غداً

وقالت عاكف سعيده بعودتي للمسرح علي يد المخرج المبدع مصطفي عبد السلام ابن شيخ المخرجين حسن عبد السلام الذي اكتشفني وقدمني للمسرح أول مرة في مسرحية العالمة باشا مع النجمة الكبيرة سهير البابلي واليوم أعود للمسرح بعد غياب بشكل جديد علي يد ابنة المخرج مصطفي عبد السلام بمسرحية عجب العجاب كوميديا استعراضية بطولة مجموعة من الشباب الواعدة وقالت عاكف انبهرت بفكر ورؤية المخرج مصطفي عبد السلام وتحريك وتوظيف الشخصيات علي خشبة المسرح فكر جديد في المسرح مسرحية عجب العجاب اخراج مصطفي عبد السلام كتبها للمسرح علوي الحسيني تصميم الاسعراضيات ثائر الصرفي أشعار أحمد حسين الحان وتوزيع محمد شفيق ديكور أحمد السيد سوف تعرض ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الثامنة غدا رئيس المهرجان د. أشرف ذكي مدير المهرجان المخرج سامح بسيوني يبدأ العرض علي مسرح الهوسبير.

وقالت عاكف: أتمني أن العرض ينول إعجاب الجمهور.