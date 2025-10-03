نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "توقف التاريخ الآن.. ونقرأ مع سطور هذا الخبر تاريخا".

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الجمعة، :"الكلام واضح، حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها، والناس اللي في غزة يشعرون ببعض الارتياح وأمل في الحياة، والحلم بشربة ماء وكسرة خبز".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، تبدأ اليوم المسؤولية المصرية وقوة الدور المصري في القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاكل في بعض النقاط في رد حماس.

وخلال الفقرة، نطق الإعلامي عمرو أديب، الشهادتين، خلال قراءة بيان حركة حماس بالموافقة على خطة ترامب.