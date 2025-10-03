التعليم العالي: إعداد قيادات جامعية قادرة على مواكبة التطورات ركيزة أساسية لتطوير التعليم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إعداد وتأهيل القيادات الجامعية يمثل أولوية وطنية وركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، موضحًا أن القيادة الجامعية الناجحة مطالبة بامتلاك رؤية إستراتيجية عميقة ومهارات إدارية متقدمة، فضلًا عن القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر للكوادر الأكاديمية والإدارية يسهم في بناء جيل من القادة قادر على قيادة الجامعات المصرية نحو التميز المؤسسي وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة (العريش – الغردقة – كفر الشيخ – مدينة السادات)، والذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبإشراف وتنسيق الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة التي تستهدف تعزيز خبرات المشاركين وصقل قدراتهم بما يتناسب مع طبيعة المنصب القيادي، وتشمل محاضرات حول الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر، ومفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعامل الإعلامي، والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وأهميته وآلياته، والتوعية وأسس الأمن القومي، والجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن هذا البرنامج يجسد توجه الدولة نحو إرساء منظومة متكاملة لإعداد قيادات جامعية قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي، موضحًا أن المنصب القيادي لم يعد يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يتطلب الجمع بين الكفاءة العلمية والقدرة على الإدارة الإستراتيجية واتخاذ القرار.

وأشار الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة إلى أن البرنامج يعكس رؤية متكاملة في إعداد وتأهيل القيادات الجامعية، حيث يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مؤكدًا أن معهد إعداد القادة يحرص دائمًا على بناء وصقل شخصية القيادات الأكاديمية، من خلال برامج تدريبية متطورة تُرسخ قيم الانتماء والشفافية والنزاهة، وتدعم القدرات الابتكارية والإبداعية، مشددًا على أن إعداد القيادات هو حجر الزاوية في بناء مؤسسات جامعية قوية قادرة على قيادة مسيرة التنمية والتحديث في مصر.