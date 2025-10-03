التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين

رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لمساندة سلطات الدولة في مواجهة آثار ارتفاع منسوب نهر النيل بالمحافظات المتضررة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، بالمتابعة وتقييم احتياجات أهالي القرى المتضررة بالمحافظات.

وتواصل فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بمحافظة المنوفية فى الوصول للقرى المتضررة.

في سياق متصل، تتابع غرفة العمليات المركزية رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري بالمحافظات الـ 15 الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب نهر النيل .

وقامت فرق الهلال الأحمر المصري فرع المنوفية، رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقييم ميداني لاحتياجات المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل بقرية جُزيّ مركز منوف، وذلك في إطار دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات الأزمات.

ولفت المسح الميداني إلى الخسائر بقرية جُزيّ، تمثلت في غرق حظائر للمواشي، دون خسائر في الأرواح.

وتستعد فرق الهلال الأحمر المصري، للتدخلات اللازمة بقرية دلهوم مركز أشمون، إحدى القرى الأكثر تضررًا.