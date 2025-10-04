كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

تحولت زفة عروسين إلى حادث مؤلم بعد اصطدام سيارة ملاكي مشاركة في الزفة بأخرى نقل ما أدى إلى تهشمها ومصرع فتاة وإصابة أخرى، تم نقلهما إلى المستشفى ويتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وتسيير حرك المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق نكلا بمدينة منشأة القناطر وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص أن سيارة ملاكي كانت عائدة من زفة عروسين اصطدمت بشكل مفاجئ بسيارة نقل من المقدمة ما أدى لتهشم السيارة الملاكي وتحول الجزء الامامي منها لقطعة خردة، واسف، الحادث عن مصرع فتاة وإصابة أخرى تم نقلهما إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.