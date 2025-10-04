قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

ميرنا محمود

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب الجدل برسالة نارية بشأن كابتن محمود الخطيب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد الطيب:لماذا لا تحبّون الخطيب  !!  للاسف  هو يحبكم أكثر مما تحبّونه — تحامل على نفسه رغم مرضه  الخطير و المستمر  و بقى فى ميدان المعركة من اجل الأهلى و جماهيره .

و تابع : ارجوكم  !! لصالحه و لصالح أسرته  !! عليكم إبعاده عن معترك  الرياضة العنيف،  لا تنتخبوووووه. رحمة و رأفة به  و مراعاة لظروف مرضه الخطير  !! !! كفاكم أنانية — للأهلى  رجال كتيييير   لكن  بيبووو   واحد بس  —  مش كده ولا إيه ؟؟.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشارت إلى أن المرشحين هم:

- محمود الخطيب «مقعد الرئيس»

- ياسين منصور «مقعد النائب»

- خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق».

وللعضوية فوق السن:

«طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي  - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان».

وللعضوية تحت السن:

إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسيعقد مجلس الإدارة، اجتماعًا خلال هذا الأسبوع؛ لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

ومع غلق باب الترشح للانتخابات؛ يكون محمود الخطيب قد ضمن البقاء في منصبه كرئيس للنادي الأهلي بالتزكية.

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

هل يأثم تارك أذكار المساء

هل يأثم تارك أذكار المساء؟.. احذر تفويتها لـ15 سببا أبرزها مخيف

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأزهر الشريف صاغ الشخصية المصرية وترك بصماته على العالم الإسلامي

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: فقه الواقع ركن أساسي في الفتوى ولا يكتمل الحكم دون فهم المجتمع وظروفه

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

