اليوم ..افتتاح مقبرة أمنحتب الثالث في وادي الملوك بالأقصر بعد ترميمها

تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم السبت حدثاً أثرياً مهماً، حيث يستعد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك، وذلك في تمام العاشرة صباحاً، عقب الانتهاء من مشروع ترميمها وإعادتها إلى رونقها الأصلي.

ويأتي افتتاح المقبرة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لحماية وصون التراث الفرعوني، وفتح مزيد من المواقع الأثرية أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور قيادات الوزارة وعدد من الأثريين، حيث يمثل هذا الحدث إضافة جديدة لرصيد مصر الحضاري، ورسالة بأن الدولة ماضية في جهودها لحماية آثارها وإبراز قيمتها التاريخية والإنسانية.

وأمنحتب الثالث كان من أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة، وقد حكم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد خلال فترة تعتبر من أزهى عصور الدولة الحديثة. كان ابن الملك تحتمس الرابع والملكة موتِمويا، وزوجته الرئيسية كانت الملكة تيي، التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة السياسية والدينية، رغم أنها لم تكن من الأسرة الملكية. أنجب منها عدة أبناء، من أبرزهم أخناتون، الذي قاد لاحقًا ثورة دينية كبرى.

حكم أمنحتب الثالث لأكثر من 35 عامًا، وتميز عهده بالسلام والاستقرار الداخلي والازدهار الاقتصادي والتجاري. لم يدخل في حروب كبيرة، بل فضّل الدبلوماسية، وأقام علاقات قوية مع ممالك الشرق الأدنى مثل ميتاني وبابل وآشور، وتدل على ذلك الرسائل المتبادلة التي وُجدت لاحقًا في أرشيف تل العمارنة.

شهد عصره طفرة كبيرة في البناء والفن، حيث شيّد معابد ضخمة وقصورًا فخمة، من أشهرها معبد الأقصر وقصره الفخم في غرب طيبة، بالإضافة إلى تمثالي ممنون العملاقين اللذين لا يزالان قائمين حتى اليوم. تميز الفن في عهده بالدقة والترف، وكان يُصور في تماثيله بشكل إلهي، ما يعكس مكانته وقوة حكمه.

من الناحية الدينية، ظل وفيًا للإله آمون، لكنه بدأ بإبراز بعض عناصر عبادة آتون، مما يمهد لما سيحدث لاحقًا في عهد ابنه أخناتون. بعد وفاته، دُفن في وادي الملوك، وتحديدًا في المقبرة رقم KV22، وهي تقع في الجهة الغربية من مدينة الأقصر. اختير هذا الموقع ليكون مقبرة ملكية بعيدًا عن لصوص القبور، وقد نُقشت جدرانها بمناظر دينية معقدة تصور رحلته في العالم الآخر. على الرغم من أن المقبرة تعرضت للنهب في العصور القديمة، إلا أن بعض بقاياها وكنوزها وُثّقت، كما أن مومياء الملك نفسه تم التعرف عليها لاحقًا ضمن المومياوات الملكية المحفوظة.

يُعتبر أمنحتب الثالث واحدًا من أعظم ملوك مصر القديمة، وعهده يمثل ذروة القوة والثراء والهيبة في التاريخ المصري الفرعوني.