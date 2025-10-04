قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم ..افتتاح مقبرة أمنحتب الثالث في وادي الملوك بالأقصر بعد ترميمها

مقبرة امنحتب الثالث
مقبرة امنحتب الثالث
شمس يونس

تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم السبت حدثاً أثرياً مهماً، حيث يستعد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك، وذلك في تمام العاشرة صباحاً، عقب الانتهاء من مشروع ترميمها وإعادتها إلى رونقها الأصلي.

ويأتي افتتاح المقبرة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لحماية وصون التراث الفرعوني، وفتح مزيد من المواقع الأثرية أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور قيادات الوزارة وعدد من الأثريين، حيث يمثل هذا الحدث إضافة جديدة لرصيد مصر الحضاري، ورسالة بأن الدولة ماضية في جهودها لحماية آثارها وإبراز قيمتها التاريخية والإنسانية.

وأمنحتب الثالث كان من أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة، وقد حكم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد خلال فترة تعتبر من أزهى عصور الدولة الحديثة. كان ابن الملك تحتمس الرابع والملكة موتِمويا، وزوجته الرئيسية كانت الملكة تيي، التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة السياسية والدينية، رغم أنها لم تكن من الأسرة الملكية. أنجب منها عدة أبناء، من أبرزهم أخناتون، الذي قاد لاحقًا ثورة دينية كبرى.

حكم أمنحتب الثالث لأكثر من 35 عامًا، وتميز عهده بالسلام والاستقرار الداخلي والازدهار الاقتصادي والتجاري. لم يدخل في حروب كبيرة، بل فضّل الدبلوماسية، وأقام علاقات قوية مع ممالك الشرق الأدنى مثل ميتاني وبابل وآشور، وتدل على ذلك الرسائل المتبادلة التي وُجدت لاحقًا في أرشيف تل العمارنة.

شهد عصره طفرة كبيرة في البناء والفن، حيث شيّد معابد ضخمة وقصورًا فخمة، من أشهرها معبد الأقصر وقصره الفخم في غرب طيبة، بالإضافة إلى تمثالي ممنون العملاقين اللذين لا يزالان قائمين حتى اليوم. تميز الفن في عهده بالدقة والترف، وكان يُصور في تماثيله بشكل إلهي، ما يعكس مكانته وقوة حكمه.

من الناحية الدينية، ظل وفيًا للإله آمون، لكنه بدأ بإبراز بعض عناصر عبادة آتون، مما يمهد لما سيحدث لاحقًا في عهد ابنه أخناتون. بعد وفاته، دُفن في وادي الملوك، وتحديدًا في المقبرة رقم KV22، وهي تقع في الجهة الغربية من مدينة الأقصر. اختير هذا الموقع ليكون مقبرة ملكية بعيدًا عن لصوص القبور، وقد نُقشت جدرانها بمناظر دينية معقدة تصور رحلته في العالم الآخر. على الرغم من أن المقبرة تعرضت للنهب في العصور القديمة، إلا أن بعض بقاياها وكنوزها وُثّقت، كما أن مومياء الملك نفسه تم التعرف عليها لاحقًا ضمن المومياوات الملكية المحفوظة.

يُعتبر أمنحتب الثالث واحدًا من أعظم ملوك مصر القديمة، وعهده يمثل ذروة القوة والثراء والهيبة في التاريخ المصري الفرعوني.

الاقصر اخبار الاقصر وزير السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

ديوان محافظة الوادي الجديد

في عيدها القومي الـ66.. افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالوادي الجديد

أسطول الصمود العالمي

بين القانون والبحر والسياسة.. أسطول الصمود يكشف هشاشة حصار إسرائيل ويعيد غزة لواجهة الإعلام الدولي

إجتماع محافظ أسيوط لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات حياة كريمة.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

بالصور

خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

كيا
كيا
كيا

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد