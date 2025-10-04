قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة قصيرة.. ياسمين الخطيب تعلن عن نهاية حلقات برنامجها

ميرنا محمود

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن نهاية  برنامجها "مساء الياسمين" المعروض على قناة "الشمس" وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". 

وكتبت ياسمين: "ستكون حلقة الليلة آخر حلقات مساء الياسمين، تشرفت بالعمل مع فريق البرنامج، في مقدمته العزيز شريف بديع النور، الذي قاد معي هذه الكتيبة الإعلامية لآفاق من النجاح لم نتوقعها".

 
وأضافت: "شكراً لأسرة وليس قناة الشمس، التي خصت مشروعنا بالمحبة قبل الاهتمام، وقبل الجميع، شكراً للجمهور الذي تابعنا، واستحسن ما نقدمه، فكان لنا حافزاً ومُلهماً، لمواصلة الاجتهاد من أجل تقديم الأفضل، أجازة قصيرة، نعود بعدها لشاشة الشمس بمشروع جديد".

و كانت قد أعربت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، عن استيائها من التعليقات السلبية التي طالت ابنة الدكتورة هبة قطب بعد زفافها، مؤكدة أن "كل شخص من حقه أن يحتفل بطريقته الخاصة، حتى لو قرر وضع فِراخ محمّرة على التورتة، فالفرح يعني السعادة والحرية الشخصية".


وأضافت الخطيب، في تصريحات تلفزيونية، أنها فوجئت بأن العروس هي ابنة الدكتورة هبة قطب، الأمر الذي أعاد إلى ذهنها مقالًا كتبته منذ 10 سنوات علقت فيه على تصريحات قطب بشأن الختان.


وواصلت ياسمين الخطيب: "من أغرب ما سمعته هو تصريح الدكتورة هبة بأن الختان لا يؤثر على الحياة الجنسية، رغم أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.. والطب يؤكد أن الختان يؤثر ليس فقط جسديًا، بل نفسيًا أيضًا، ويترك جرحًا عميقًا في روح الضحية لا يندمل".

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
أرز بالجمبري والمشروم
طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
