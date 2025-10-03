ياسمين الخطيب: 500 شخص ما يعرفوش تحتمس الثالث.. لكن كلهم يعرفوا صلاح الدين

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تجربة لافتة عاشتها خلال إحدى الندوات الثقافية، حيث وجهت للحضور سؤالًا عن معرفتهم بالملك تحتمس الثالث، مشيرة إلى أن عدد من رفعوا أيديهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم أن القاعة ضمت أكثر من 500 شخص.

وقالت ياسمين الخطيب في تصريحات تليفزيونية: وبعدين سألت عن صلاح الدين الأيوبي، كل الناس قالوا آه يعرفوه، مع إنه مش مصري أصلًا.

وأكدت أنها خصصت الندوة للحديث عن إنجازات الملك تحتمس الثالث وانتصاراته، مضيفة: "البعض يصنفه أعظم إمبراطور في التاريخ، ومع ذلك لسه بنكتشف قمتنا كمصريين متأخر".