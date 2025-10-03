يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

أعربت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، عن استيائها من التعليقات السلبية التي طالت ابنة الدكتورة هبة قطب بعد زفافها، مؤكدة أن "كل شخص من حقه أن يحتفل بطريقته الخاصة، حتى لو قرر وضع فِراخ محمّرة على التورتة، فالفرح يعني السعادة والحرية الشخصية".

وأضافت الخطيب، في تصريحات تلفزيونية، أنها فوجئت بأن العروس هي ابنة الدكتورة هبة قطب، الأمر الذي أعاد إلى ذهنها مقالًا كتبته منذ 10 سنوات علقت فيه على تصريحات قطب بشأن الختان.

وواصلت ياسمين الخطيب: "من أغرب ما سمعته هو تصريح الدكتورة هبة بأن الختان لا يؤثر على الحياة الجنسية، رغم أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.. والطب يؤكد أن الختان يؤثر ليس فقط جسديًا، بل نفسيًا أيضًا، ويترك جرحًا عميقًا في روح الضحية لا يندمل".

واختتمت ياسمين الخطيب حديثها، متمنية أن تتحلى هبة قطب بالشجاعة، وتعترف بأن ما صرحت به سابقًا لم يكن صحيحًا.