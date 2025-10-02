بعد تورتة زفاف ابنة هبة قطب .. تعرف على أغرب كعكات الزفاف في العالم

يعتبر حفل الزفاف من أجمل اللحظات التي يسعى العروسان لجعلها ذكرى لا تُنسى، حيث يحرصان على اختيار تفاصيل استثنائية تعكس شخصيتهما وأحلامهما، فلم يعد حلم العروس محصورًا في فستان أبيض أنيق أو باقة ورد متناسقة وزينة تقليدية للقاعة، بل أصبح يتجاوز ذلك ليشمل تفاصيل مبتكرة تضفي طابعًا خاصًا على الحفل.

من أبرز هذه التفاصيل قالب الحلوى، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة من مجرد تورتة كلاسيكية متعددة الطوابق إلى صيحات غريبة وغير مألوفة، كان آخرها "تورتة الدجاج المقلي" التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حفل زفاف خبيرة التجميل دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، حيث كانت تورته الزفاف فريدة من نوعها مكونة من عدة طوابق ومغطاه بقطع الدجاج المقلي.

فيما يلي سنرصد أغرب كعكات الزفاف التي نُفذت حول العالم، وذلك وفقًا لما نشره موقع pinkvilla.

كعكة الزفاف بالفرايد تشيكن

من الاتجاهات الغريبة التي لاقت رواجًا خلال الأعوام الماضية كعكة "الفرايد تشيكن"، حيث يتم تزيينها بقطع الدجاج المقلي المرتبة على هيئة كعكة، مع إضافة الصلصات المختلفة مثل الكاتشب، وفي هذه اللحظة يتناول العروسان قطعًا منها، ثم يتم توزيع الباقي على المدعوين في مشهد غير معتاد.

تورتة زفاف ابنة هبة قطب

كعكة الزفاف على شكل هرم

في قلعة "سودلي" الشهيرة، صُممت كعكة فريدة لزوجين استوحيا فكرتها من فيلم "أربعة أعراس وجنازة"، حيث شاهد العريس نموذجًا مشابهًا وأصر على تنفيذه وهي تورتة على شكل هرم ليُخلّد لحظة زواجه بطريقة استثنائية.

كعكة الزفاف على هيئة منزل

وراء هذه الكعكة قصة رومانسية مميزة، فقد تقدم العريس لخطبة عروسه على درجات مبنى "فيتوريو إيمانويل الثاني" التاريخي في روما أثناء عطلتهما هناك، ولتخليد هذه اللحظة، اختارا أن تكون كعكة زفافهما على شكل ذلك المبنى العظيم، فجاءت الكعكة ضخمة متعددة الطبقات لتشبهه تمامًا.

كعكة الزفاف على هيئة سفينة شراعية

من أكثر التصميمات غرابة وجمالًا، كعكة مصنوعة على هيئة سفينة شراعية تحمل نموذجًا من السكر للعروسين وهما يقفان على سطح المركب، الكعكة غُطيت بالشوكولاتة البيضاء الفاخرة، أما الأشرعة فكانت قابلة للأكل، ما جعلها تحفة فنية مدهشة.

كعكة الزفاف على هيئة برج مثلث

أما هذه الكعكة فقد أُعدت خصيصًا لزوجين احتفلا بزفافهما في ملعب "كوتسوولد فيلد أوف دريمز"، حيث جاءت على شكل برج مثلث مكوّن من قطع منفصلة، وصُنعت المثلثات من ألواح الشوكولاتة البيضاء، بينما امتلأت الطبقات الداخلية بإسفنجة الشوكولاتة، والكراميل المملح، وكريمة الزبدة الغنية، كما زُينت الكعكة بمثلثات أرجوانية مصنوعة من كريمة الفاكهة وإسفنجة الفانيليا.