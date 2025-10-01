الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين.. 5 بدائل للبيض

مع تبدل الفصول وبدء فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويزداد الشعور بالجوع، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وعادة ما يلجأ الكثيرون إلى البيض باعتباره مصدرًا سريعًا ومتاحًا للبروتين يمنح الجسم إحساسًا بالشبع، لكن لا يعرف الكثيرون أن هناك أطعمة نباتية لا تقل قيمة غذائية عن البيض، بل قد تفوقه من حيث محتوى البروتين، إضافة إلى ما تقدمه من عناصر أساسية مثل الألياف والمعادن والفيتامينات، هذه البدائل الصحية تمنح الجسم طاقة متوازنة وتفتح المجال أمام خيارات غذائية متنوعة، وذلك وفقًا لما نشره موقع Eatingwell.

العدس: قوة البروتين النباتي

العدس من أبرز مصادر البروتين النباتي، حيث يحتوي الكوب المطبوخ منه على نحو 18 جرامًا من البروتين، أي ما يعادل أكثر من ضعف كمية البروتين في بيضتين، كما أنه غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم اللذين يدعمان وظائف الجسم الحيوية.

الحمص: طعام مشبع وصحي

لا يقتصر الحمص على كونه مكونًا رئيسيًا في أطباق مثل الفلافل أو الحمص المهروس، بل يعد أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين، فالكوب المطبوخ من الحمص يحتوي على ما يقارب 15 جرامًا من البروتين، إلى جانب نسبة مرتفعة من الألياف التي تساهم في تعزيز الشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

الفاصوليا السوداء: بروتين ومضادات أكسدة

تحتوي الفاصوليا السوداء على نحو 15 جرامًا من البروتين لكل كوب مطبوخ، ما يجعلها بديلاً مثاليًا للبيض، كما تمتاز بثرائها بمضادات الأكسدة التي تدعم مناعة الجسم وتحد من الالتهابات، فضلاً عن احتوائها على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

بذور الشيا: طعام خارق رغم صغر حجمه

تُصنّف بذور الشيا ضمن قائمة الأطعمة الخارقة فهي تقدم حوالي 16 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، إضافة إلى الأحماض الدهنية أوميجا-3، والكالسيوم، والألياف التي تحسّن من صحة الجهاز الهضمي وتمنح الجسم طاقة مستدامة.

الكينوا: بروتين كامل وخالٍ من الجلوتين

تُعد الكينوا من المصادر الفريدة للبروتين النباتي، حيث تتميز بكونها بروتينًا كاملاً يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويوفر الكوب المطبوخ منها نحو 8 جرامات من البروتين، أي أكثر مما يقدمه البيض، بالإضافة إلى خلوها من الجلوتين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية القمح.