وزير السياحة والآثار: وكالة الجداوي نموذج لدمج التراث بالتنمية في الأقصر

واصل وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي جولته بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر بتفقد وكالة الجداوي التاريخية، والتي تعد من أبرز المنشآت التراثية بالمدينة. وقد خضعت الوكالة لأعمال ترميم شاملة ضمن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية"، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون مع مؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، حيث تم افتتاحها من جديد عام 2021 بعد عقود طويلة من الإغلاق.

رافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، واستعرضوا ما تم إنجازه من أعمال التطوير التي ساهمت في إعادة الحياة لهذا الموقع الأثري المتميز. وتضمنت الأعمال ترميم الصحن المكشوف والحجرات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المحلات التاريخية التي كانت مخصصة للتجارة. كما تم الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي للوكالة التي تعود إلى عام 1712، حين أنشأها حسن بك الجداوي أحد مماليك علي بك الكبير.

وشملت الجولة زيارة معرض الصور التراثية داخل الوكالة، والذي يوثق تاريخ إسنا ويعرض الحرف والصناعات التقليدية لأهلها، بما يبرز الهوية الثقافية للمدينة ويجذب المزيد من الزائرين. كما استمع الوزير إلى شرح حول المكونات الرئيسية لمشروع إعادة إحياء إسنا، والذي شمل أيضاً تحسين موقع معبد خنوم، وتطوير سوق القيسارية التقليدي، وتجديد واجهات 15 مبنى تراثياً، فضلاً عن تدريب أكثر من 400 شاب وفتاة من أبناء إسنا في مجالات الحرف التقليدية والترميم والإرشاد السياحي.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن إعادة افتتاح وكالة الجداوي يمثل نموذجاً رائداً لدمج الحفاظ على التراث مع التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث أصبحت الوكالة اليوم مقصداً سياحياً يعكس تاريخ التجارة المصرية ويعزز من مقومات السياحة التراثية بالمدينة.