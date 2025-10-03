قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير السياحة والآثار: وكالة الجداوي نموذج لدمج التراث بالتنمية في الأقصر

وزير السياحة والآثار: وكالة الجداوي نموذج لدمج التراث بالتنمية في الأقصر
وزير السياحة والآثار: وكالة الجداوي نموذج لدمج التراث بالتنمية في الأقصر
شمس يونس

واصل وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي جولته بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر بتفقد وكالة الجداوي التاريخية، والتي تعد من أبرز المنشآت التراثية بالمدينة. وقد خضعت الوكالة لأعمال ترميم شاملة ضمن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية"، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون مع مؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، حيث تم افتتاحها من جديد عام 2021 بعد عقود طويلة من الإغلاق.

رافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، واستعرضوا ما تم إنجازه من أعمال التطوير التي ساهمت في إعادة الحياة لهذا الموقع الأثري المتميز. وتضمنت الأعمال ترميم الصحن المكشوف والحجرات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المحلات التاريخية التي كانت مخصصة للتجارة. كما تم الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي للوكالة التي تعود إلى عام 1712، حين أنشأها حسن بك الجداوي أحد مماليك علي بك الكبير.

وشملت الجولة زيارة معرض الصور التراثية داخل الوكالة، والذي يوثق تاريخ إسنا ويعرض الحرف والصناعات التقليدية لأهلها، بما يبرز الهوية الثقافية للمدينة ويجذب المزيد من الزائرين. كما استمع الوزير إلى شرح حول المكونات الرئيسية لمشروع إعادة إحياء إسنا، والذي شمل أيضاً تحسين موقع معبد خنوم، وتطوير سوق القيسارية التقليدي، وتجديد واجهات 15 مبنى تراثياً، فضلاً عن تدريب أكثر من 400 شاب وفتاة من أبناء إسنا في مجالات الحرف التقليدية والترميم والإرشاد السياحي.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن إعادة افتتاح وكالة الجداوي يمثل نموذجاً رائداً لدمج الحفاظ على التراث مع التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث أصبحت الوكالة اليوم مقصداً سياحياً يعكس تاريخ التجارة المصرية ويعزز من مقومات السياحة التراثية بالمدينة.

الاقصر اخبار الاقصر وكالة الجداوى وزير السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

توخيل

توخيل يوضح أسباب استبعاد بيلينجهام: قرار فني .. وحرص على الجاهزية قبل المونديال

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد