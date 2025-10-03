قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر

صورة حقيقية للثعلب
صورة حقيقية للثعلب

شهدت منطقة المعلا التابعة لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر واقعة لافتة بعد أن تمكن الأهالي من القبض على ثعلب بري تسبب في حالة من الذعر والخسائر المتكررة بين المزارعين وأصحاب المواشي والدواجن خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب روايات الأهالي فإن الثعلب كان يتسلل ليلًا إلى الحظائر والزراعات ويقوم بالانقضاض على الفراخ وصغار الماشية، الأمر الذي ألحق خسائر مادية ومعنوية بعد نفوق عدد من الطيور والحيوانات الصغيرة، مما دفعهم إلى ترقب حركته لعدة أيام حتى تمكنوا من رصده ومطاردته صباح اليوم.

وتمكن الأهالي من محاصرته والقبض عليه وربطه في إحدى الأشجار، في محاولة لوقف هجماته المتكررة، وسط حالة من الارتياح بعد نجاحهم في الإمساك به، خصوصًا أن وجوده في المنطقة أثار قلقًا واسعًا لدى السكان خشية تعرض أطفالهم أو ماشيتهم لهجمات جديدة.

وطالب أهالي المعلا الأجهزة التنفيذية والجهات البيطرية بسرعة التدخل للتعامل مع الثعلب وفق الإجراءات السليمة حفاظًا على السلامة العامة، مشيرين إلى أن مثل هذه الحيوانات البرية تحتاج إلى طرق خاصة في التعامل ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية والزراعية.

وتحولت الواقعة إلى حديث أهالي إسنا، حيث تداول الكثيرون صور الثعلب على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ما جرى يعكس تكاتف الأهالي في مواجهة أي خطر يهدد ممتلكاتهم وأمنهم.

