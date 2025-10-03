مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر

شهدت منطقة المعلا التابعة لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر واقعة لافتة بعد أن تمكن الأهالي من القبض على ثعلب بري تسبب في حالة من الذعر والخسائر المتكررة بين المزارعين وأصحاب المواشي والدواجن خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب روايات الأهالي فإن الثعلب كان يتسلل ليلًا إلى الحظائر والزراعات ويقوم بالانقضاض على الفراخ وصغار الماشية، الأمر الذي ألحق خسائر مادية ومعنوية بعد نفوق عدد من الطيور والحيوانات الصغيرة، مما دفعهم إلى ترقب حركته لعدة أيام حتى تمكنوا من رصده ومطاردته صباح اليوم.

وتمكن الأهالي من محاصرته والقبض عليه وربطه في إحدى الأشجار، في محاولة لوقف هجماته المتكررة، وسط حالة من الارتياح بعد نجاحهم في الإمساك به، خصوصًا أن وجوده في المنطقة أثار قلقًا واسعًا لدى السكان خشية تعرض أطفالهم أو ماشيتهم لهجمات جديدة.

وطالب أهالي المعلا الأجهزة التنفيذية والجهات البيطرية بسرعة التدخل للتعامل مع الثعلب وفق الإجراءات السليمة حفاظًا على السلامة العامة، مشيرين إلى أن مثل هذه الحيوانات البرية تحتاج إلى طرق خاصة في التعامل ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية والزراعية.

وتحولت الواقعة إلى حديث أهالي إسنا، حيث تداول الكثيرون صور الثعلب على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ما جرى يعكس تكاتف الأهالي في مواجهة أي خطر يهدد ممتلكاتهم وأمنهم.