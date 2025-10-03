الأقصر.. نقل لقاء يوم المواطن إلى قاعة المؤتمرات بالكرنك

شديد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على ضرورة عقد اليوم المفتوح "يوم المواطن" في موعده أسبوعيًا، ونظرًا لوجود أعمال تطوير وصيانة بالقاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة – والتي يُقام بها اللقاء يوم الاثنين من كل أسبوع – فقد تقرر نقل اللقاء مؤقتًا ، لقاعة المؤتمرات.

وسيُعقد "اليوم المفتوح" بقاعة فرعية رقم (2) بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالقاعة الرئيسية، مع التأكيد على حرص المحافظ على انتظام عقد اللقاء الأسبوعي للنظر في شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد محافظ الاقصر أن "اليوم المفتوح يمثل وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين، ويتيح الاستماع لمطالبهم عن قرب، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بشكل عملي وسريع، بما يعكس توجه الدولة في خدمة المواطن أولًا".

وكان محافظ الأقصر قد أصدر كتابا دوريا بتخصيص يوم مفتوح أسبوعيا بكل مديرية وكل مركز ومدينة ، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر.