الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالأقصر

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركزى الطود واسنا، المدرجة ضمن "برنامج الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية" بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، والممول من بنك التنمية الأفريقى وفقاً لنظام الصرف مقابل النتائج، وذلك بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورؤساء الشركات المنفذة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمكاتب الاستشارية العاملة للمشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على سرعة القيام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالينا على مستوى قرى الجمهورية من خلال دفع عجلة العمل فى المشروعات للانتهاء فى المواعيد المحددة، وذلك فى إطار حرص الدولة المستمر على توفير كافة الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الأقصر، والتأكد من التزام الشركات المنفذة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وكيفية التغلب على كافة التحديات.

وشدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة تكثيف فرق العمالة الفنية والمعدات المطلوبة مع ضرورة العمل بالتوازي حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات فى التوقيتات المحددة .