سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالأقصر

آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركزى الطود واسنا، المدرجة ضمن "برنامج الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية" بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، والممول من بنك التنمية الأفريقى وفقاً لنظام الصرف مقابل النتائج، وذلك بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورؤساء الشركات المنفذة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمكاتب الاستشارية العاملة للمشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على سرعة القيام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالينا على مستوى قرى الجمهورية من خلال دفع عجلة العمل فى المشروعات للانتهاء فى المواعيد المحددة، وذلك فى إطار حرص الدولة المستمر على توفير كافة الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الأقصر، والتأكد من التزام الشركات المنفذة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وكيفية التغلب على كافة التحديات.

وشدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة تكثيف فرق العمالة الفنية والمعدات المطلوبة مع ضرورة العمل بالتوازي حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات فى التوقيتات المحددة .

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برنامج الصرف الصحى المتكامل اخبار مصر مال واعمال بنك التمية الافريقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

