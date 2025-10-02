قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التطوير العقاري: وزير الإسكان يوافق على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي

الغرفة
الغرفة
أحمد عبد القوى

أعلن المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة  لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .

 وأشار المهندس طارق شكري، إلى أن وزير الإسكان وافق أيضا على  تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط  التى سيتم سدادها  وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .

وأشاد المهندس طارق شكري بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول الى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي ، بما يؤكد على دعم  الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .

وأشار  رئيس غرفة التطوير العقاري الى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وتم  عقد لقاء فى  2 سبتمبر 2025 بين وزير الاسكان  المهندس شريف الشربيني واعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري  وتم التوافق على الأمور الاتية :

1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج  نطاق هذه المطالبات

2 .التأكيد على أن الاراضى  المباعة من  هيئة المجتمعات  العمرانية خارج هذه المطالبات  حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق

3 .أن الاراضى  الزراعية المخصص لها  بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات  الارض  الزراعية وليس التطوير العمراني

4 .الاتفاق  على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة  بالاضافة الى  مطلب جاري  دراسته وهو سداد الدفعة الاولي  على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .

وتابع كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على اقساط الخاصة برسوم اراضى الساحل الشمالي 10 % أسوة بالصحراوي ، و تقسيط الدفعة المقدمة  للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام ،  وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع  خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد ، والمحاسبة على الاجزاء  الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام  .

وكان قد تم فرض رسوم  " مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات " على اراضى الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ  1000 جنيه لكل متر مربع ، وعلاوات مقابل   تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ 1500 جنيه لمتر الارض التى يصل عمقها الى 1كم ،750 جنيه  لمتر الأرض التى يصل عمقها لـ 3 كم ، 500 جنيه لمتر الارض بعمق 7 كم .

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات  تفتح  الباب أمام تدفقات استثمارية  جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.

غرفة عقار عقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ أسوان: توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

ندوة مديرية التربية والتعليم

تعليم المنوفية ينظم ندوة عن نصر أكتوبر .. قيمة خالدة في تاريخ مصر الحديث

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد