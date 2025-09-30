قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرى (الرخاء – العلا – إطسا المحطة) التابعة لمركز سمالوط، وذلك وفق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (871) لسنة 2025، والصادر بالعدد 213 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 24 سبتمبر 2025.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية العامة وقيود الارتفاعات، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص التنمية داخل القرى.

التنمية المستدامة

وأشار المحافظ إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

محافظ المنيا المخطط الاستراتيجي التخطيط العمراني التنمية المستدامة الاشتراطات البنائية

