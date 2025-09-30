تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية والمدعمة، وضمان جودة السلع المطروحة للمواطنين وتوافرها بالأسواق.

وأوضح المهندس حلمى الزهرى، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 194 مخالفة في مجال المخابز البلدية، أبرزها ضبط مخبز مخالف لقرار الغلق واستمر في الإنتاج، بالإضافة إلى 61 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و29 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة لتجميع دقيق بلدي مدعم، ومخالفتين للتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب مخالفات لعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود شهادات صحية.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 66 محضراً تنوعت بين حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، وضبط كميات من الدقيق الأبيض،، العلف، الأرز، المكرونة، الفراخ، الجبنة الرومي، والسجائر، كما تم سحب عينات أغذية لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها.

وشملت المخالفات كذلك ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر، بينها ضبط 25 أسطوانة منزلية قبل بيعها في السوق السوداء، وثلاث مخالفات لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.