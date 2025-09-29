جامعة المنيا.. تأهل كليات الهندسة والصيدلة والتمريض والأسنان للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، لمناقشة عدد من القرارات الأكاديمية والمؤسسية الهامة التي تدعم جودة التعليم والعملية التعليمية والخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي والمحلي.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لكليات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مثمناً ما بُذل من جهود لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلاسة إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، وحسن استقبالهم داخل الحرم الجامعي وبكلياتهم، بما يتركه ذلك من انطباع إيجابي، يعزز ثقة الطلاب واطمئنانهم لاهتمام الجامعة بأبنائها، بوصفهم محور العملية التعليمية.

كما قدم الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية وكل القيادات والأطقم الطبية والتمريضية بمناسبة اعتماد مستشفيات الكبد والجهاز الهضمي، وطب وجراحة العيون، كخطوة تمهيدية لانضمامهما إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ، مشيراً بأن الحصول على الاعتماد يؤكد التزام الجامعة بتطبيق أرقي معايير الجودة الشاملة علي المستوى الأكاديمي باعتماد كلياتها وبرامجها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (NAQAAE)، إلى جانب استكمال منظومة الاعتماد الصحي من هيئة الرقابة والاعتماد الصحي (GAHAR).

وأشار د. حسام شوقي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن حصول المستشفيات الجامعية على الاعتماد الصحي هو تتويج لجهود بذلتها كافة الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية على مدار أعوام، مؤكداً أن الاعتماد يضع المستشفيات الجامعية على خريطة المؤسسات الصحية الكبرى بمصر، والدور الحيوي الذي تؤديه المستشفيات التخصصية حالياً، والتي يتردد عليها ما يزيد عن 3000 متردد و100 حالة ولادة يومياً، مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في خدمة الصعيد.

واستعرض د. أيمن حسانين خطة الجامعة الطموحة للمرحلة القادمة، مؤكداً الاستعدادات الجارية لاستقبال لجان الاعتماد الخاصة بمستشفيات الكلى والمسالك البولية، والمستشفى الثلاثي، والأطفال تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

موضحاً أن انضمام هذه المستشفيات سيضيف أكثر من 400 سرير جديد، كجزء من خطة أوسع لافتتاح مستشفيات نوعية متخصصة تشمل الأورام، والسموم والحروق، والنفسية والعصبية من أجل رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية للمستشفيات الجامعية لتصل إلى أكثر من 2000 سرير.

وثمن د. مصطفي محمود، مجهودات المستشفيات الجامعية، وما يلمسه المترددون عليها من تجاوب الأطقم الطبية والتمريضية، مقدِّماً شكره للوحدة الاستشارية بكلية الهندسة، وما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع لجنة المنشآت الجامعية وإدارة الجامعة، للوصول إلى هذه الصورة المشرفة، وتقديم أفضل خدمة صحية لمرضى إقليم الصعيد.

وأعلن رئيس الجامعة عن تصعيد كليات: الهندسة، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان للمنافسة على المستوى القومي لجائزة مصر للتميز الحكومي الداخلي للكليات بالجامعات.

