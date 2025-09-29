قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فاجعة تُنهي حياة 3 من أبناء الإسماعيلية وتُصيب 6 بجروح خطيرة في حادث بالمنيا

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

 توقفت عقارب الزمن في لحظةٍ مأساوية، حين انقلبت حافلة بالمنيا كانت تقل عددًا من أبناء الإسماعيلية، لتصبح  رحلة وداع موجعة، حصدت الأرواح وخلفت صرخات ممزوجة بالألم والفقد، على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، وتحديدًا أمام مركز سمالوط.

داخل الحافلة، أصبح  ياسين كريم نوح، طفل الـ12 عامًا،  جثة هامدة تاركًا صدى ضحكاته في أذن أسرته، بينما لحقت به شقيقته الطفلة البريئة نورا، ابنة التسعة أعوام، لترافقه إلى السماء في مشهد أبكى كل من عرف قصتهما. 

كما  غادرت معهم أيضًا عفاف ياسين شحته، البالغة من العمر 41 عامًا، التي تركت خلفها أحبة يبكون حسرةً على رحيلها المفاجئ.

لم تتوقف مأساة الحادث  عند هذا الحد، فهناك من ظل يقاوم الحياة بين آلام الإصابة وصدمة الفقد.

كان حسام إبراهيم علي (52 عامًا) يصرخ من شدة الألم بعد أن فقد ساقه في لحظة مروعة خارج مستشفى المنيا.

 وعلى سرير آخر، ترقد أمنية محمد أبو الحسن (26 عامًا) مصابة بكدمات وسحجات شديدة الخطورة، فيما تنام الطفلتان مكة عادل عفيفي (6 سنوات) وشقيقتها خديجة (5 سنوات) تتألمان من الكدمات التي غطت جسديهما الصغيرين. 

ولم تسلم أيضًا رحمة محمد أبو الحسن (21 عامًا) من إصابات متفرقة، تقاوم بصمت وسط أوجاع جسدها وروحها.

الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث عقب بلاغ غرفة عمليات النجدة، لتجد أمامها مشهدًا دامياً، الأرواح تصعد والصرخات تتعالى، والدماء تملأ الطريق. 

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، حيث استقبل المستشفى 15 مصابًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما أودعت جثامين الضحايا داخل المشرحة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية.

ثمانية أرواح أزهقت، بينهم أطفال في عمر الزهور، وخمسة عشر جريحًا يقاومون على أسرّة المستشفى، وحادثة واحدة كتبت فصلًا جديدًا من الفقد والحزن على الإسماعيلية وأهلها.

إنها ليست مجرد أرقام في تقرير، بل وجع حقيقي، دموع لم تجف، وقلوب لن تُشفى، وقصة وداعٍ ستظل محفورة على طريق الموت بالصحراء الشرقية.

الإسماعيلية المنيا حادث الإسماعيلية أبناء الإسماعيلية

