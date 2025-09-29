أخبار المنيا| الكشف الطبي على 351 ألف مواطن.. ومدرسة النيل تستعرض تجربة Mekano Labs كنموذج رائد في نشر ثقافة الابتكار

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بافتتاح محطة «النيل للبترول» بمركز العدوة لدعم خدمات الوقود والغاز، ونائب المحافظ يزور مدرسة النيل ويؤكد أهمية الاستثمار في العقول الشابة لدعم التحول الرقمي، وتوقيع الكشف الطبي على 351 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة.

محافظ المنيا يفتتح محطة «النيل للبترول» بالعدوة لدعم خدمات الوقود والغاز



افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة وقود جديدة بمركز العدوة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات والخدمات المتكاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المحطات الأخرى.

وتفقد المحافظ أقسام المحطة الجديدة للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة بها، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المحطة أُنشئت على مساحة 1150 مترًا مربعًا، ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم أنواع مختلفة من الوقود (سولار – بنزين 92 – بنزين 95)، بالإضافة إلى خدمات تغيير الزيوت ومنتجات العناية بالسيارات، بما يوفر تجربة متكاملة للمواطنين ويضمن جودة الخدمة.

خلال زيارته مدرسة النيل نائب محافظ المنيا يؤكد أهمية الاستثمار في العقول الشابة لدعم التحول الرقمي



قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بزيارة إلى مدرسة النيل، حيث استعرض تجربة Mekano Labs كنموذج رائد في نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا بين الطلاب والشباب، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ أن التطور التكنولوجي أصبح أحد أهم محركات التنمية في العالم، مشددًا على أن الاستثمار في العقول الشابة وتنمية مهارات البرمجة والتطوير يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي واعد لمصر.



محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 351 ألف مواطن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن حملة 100 يوم صحة تواصل فعالياتها بجميع مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا وعلى مدار اليوم، منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 351,769 مواطنًا، مؤكدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

