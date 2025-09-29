قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا| الكشف الطبي على 351 ألف مواطن.. ومدرسة النيل تستعرض تجربة Mekano Labs كنموذج رائد في نشر ثقافة الابتكار

محافظ المنيا خلال الافتتاح
محافظ المنيا خلال الافتتاح
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بافتتاح محطة «النيل للبترول» بمركز العدوة لدعم خدمات الوقود والغاز، ونائب المحافظ يزور مدرسة النيل ويؤكد أهمية الاستثمار في العقول الشابة لدعم التحول الرقمي، وتوقيع الكشف الطبي على 351 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة.

محافظ المنيا يفتتح محطة «النيل للبترول» بالعدوة لدعم خدمات الوقود والغاز


افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة وقود جديدة بمركز العدوة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات والخدمات المتكاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المحطات الأخرى.
وتفقد المحافظ أقسام المحطة الجديدة للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة بها، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المحطة أُنشئت على مساحة 1150 مترًا مربعًا، ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم أنواع مختلفة من الوقود (سولار – بنزين 92 – بنزين 95)، بالإضافة إلى خدمات تغيير الزيوت ومنتجات العناية بالسيارات، بما يوفر تجربة متكاملة للمواطنين ويضمن جودة الخدمة.

خلال زيارته مدرسة النيل نائب محافظ المنيا يؤكد أهمية الاستثمار في العقول الشابة لدعم التحول الرقمي


قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بزيارة إلى مدرسة النيل، حيث استعرض تجربة Mekano Labs كنموذج رائد في نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا بين الطلاب والشباب، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ أن التطور التكنولوجي أصبح أحد أهم محركات التنمية في العالم، مشددًا على أن الاستثمار في العقول الشابة وتنمية مهارات البرمجة والتطوير يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي واعد لمصر.


محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 351 ألف مواطن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن حملة 100 يوم صحة تواصل فعالياتها بجميع مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا وعلى مدار اليوم، منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 351,769 مواطنًا، مؤكدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.
 

المنيا محافظ المنيا اخبار وقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمى: ما صدقتش إنى همثل في الأب الروحي.. كنت حاسة إني بحلم

المدافن

محافظ الإسكندرية الأسبق: أراضي المقابر أموال عامة.. وكلها حق انتفاع غير محدد المدة وتنقل إلى الورثة

ابن جمال عبد الناصر

أيلول الأسود.. عبدالحكيم عبدالناصر يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد