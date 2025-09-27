قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ المنيا يؤكد حرص المحافظة على إبراز المقومات الأثرية والسياحية

أكد محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم /السبت/، حرص المحافظة على إبراز المقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها، ودعم جهود البعثات الأجنبية في أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية، تزامناً مع ليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والتحوّل المستدام". 
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، أعمال البعثة الأجنبية المشتركة من ألمانيا وبلجيكا و هولندا وإيطاليا بمنطقة زاوية سلطان، حيث استمع لشرح تفصيلي من أعضاء البعثة حول طبيعة العمل الميداني وطرق التنقيب والإجراءات المتبعة في حال العثور على القطع الأثرية، وكيفية تسجيلها وحفظها وفق المعايير العالمية.
واطلع المحافظ على مجموعة من عينات الفخار الأثري والعظام البشرية التي عُثر عليها، والتي تساعد الباحثين في دراسة طبيعة الأمراض التي كانت منتشرة في العصور القديمة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفهم أنماط الحياة لدى المصري القديم.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن منطقة زاوية سلطان من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، حيث تضم بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الثالثة، والذي يُقال إنه أقدم بناء حجري في التاريخ، إلى جانب مقبرة نفر سخرو من عصر الدولة الحديثة، الذي بدأ عمله كاتباً بالقصر الملكي ثم أصبح حاكماً للإقليم، وتتميز المقبرة بمناظر فنية نادرة تُجسّد الحياة اليومية للمصري القديم، إلى جانب مشاهد دينية تمثل جنازة صاحب المقبرة ورحلته المقدسة إلى أبيدوس والعودة.
وأكد المحافظ أن ما تشهده المنيا من أعمال تنقيب وبعثات أثرية يُعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ويمثل رافداً مهماً لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ربط الاكتشافات الأثرية بالترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية الوافدة.
 

