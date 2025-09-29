التعرف على 4 جثث مجهولة في حادث أتوبيس المنيا

أكد مصدر طبي بالمنيا، أن تم التعرف على 4 جثث من الجثث المجهولة في حادث انقلاب اتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص واصابة 14 أخرين.

وضمت قائمة الوفيات الذين تم التعرف عليهم : ياسين كريم نوح، 12 عاما، الإسماعيلية ، نورا كريم نوح 9 أعوام، الاسماعيلية، عفاف ياسين شحتوا، 41 عاما، الإسماعيلية .

كما توفي : فاروق السيد فتحي ، 33 عاما سائق ، الشرقية ، محمد صالح 31 عاما ، الإسماعيلية ، أحمد محمد ، 31 عام، قنا ، جثة مجهولة الهوية يجري التعرف عليه.

فيما أصيب 14 آخرين وهم:، صبري عمر ، 35 عاما، الاسماعيلية ، حمام إبراهيم ، 53 عاما لاعب كرة سابق، الإسماعيلية، مي محمد ، 30 عاما طبيبة اسنان ، الاقصر ، احمد عبد الراضي ، 30 عاما، طبيب أسنان الأقصر، رحمه محمد 21 عاما ، الاسماعيلية ، أمنية محمد 26 عاما الاسماعيلية، مكة عادل ، 6 أعوام الاسماعيلية، خديجة عادل ، 5 أعوام، الاسماعيلية ، احكام عبد الحميد ، 51 عاما قنا ، اشرقت فيصل ، 20 عاما العريش ، عبد الماجد محمد ، 22 عاما طالب، سامي أحمد ، 28 عاما، الأقصر ، امال ياسين ، 50 عاما، الاسماعيلية، أحمد محمد ، 43 عاما، الاسماعيلية.



تداعيات الحادث

وفي نفس السياق ، كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كلًا من الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات الحادث

حيث تابع نائب المحافظ من موقع الحادث بمدينة سمالوط إجراءات تسليم 5 جثامين من مستشفى سمالوط النموذجي و3 جثامين من مستشفى اليوم الواحد، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا و متابعة حالة المصابين بالمستشفى، كما انتقل السكرتير العام إلى مستشفى المنيا الجامعي للاطمئنان على باقي المصابين، بحضور الدكتور أيمن حسانين مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة “إي جي باص” على الطريق الصحراوي الشرقي القديم (طريق الجيش) بالقرب من مدخل البستان – مركز سمالوط.

وأكد محافظ المنيا أنه يتابع الموقف أولًا بأول مع الأجهزة المعنية، مشددًا على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والتيسير على ذويهم في إنهاء الإجراءات، داعيًا بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالصبر والسلوان لأسرهم.