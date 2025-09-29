إزالة 626 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 626 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي نُفذت خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و240 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و340 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى إزالة 21 حالة متغيرات مكانية.

استرداد أراضي الدولة

وأكد أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بكل حزم، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة. وأشار إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين ومتابعة الموقف ميدانيًا للتعامل مع أي حالات جديدة في مهدها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي تضمنها قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصالح والحفاظ على الثروة العقارية. كما جدّد مناشدته بعدم البناء على الأراضي الزراعية أو ارتكاب أي مخالفات بناء حفاظًا على المصلحة العامة وموارد الدولة.

جدير بالذكر أن الموجة 27 لإزالة التعديات تختتم مرحلتها الثالثة بداية من 4 وحتى 24 أكتوبر 2025، بما يضمن تغطية شاملة لكل المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة .