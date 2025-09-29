الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا

ينشر صدى البلد الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة، وضمت قائمة المتوفين جثتين مجهولي الهوية، وجار التعرف عليهما.

كما أصيب 14 آخرين وهم كل: أحكام. ع. ا 51 سنه، وأشرقت. ف 20 سنه ، وعبد الماجد. ا 22 سنه ، وسامي. ا 28 سنه ، وآمال. ي 50 يه، وأحمد. م 43 سنه، وخديجه. ع 6 سنوات، وصبري. ع 35 سنه، وجمال. ا 53 سنه، ومي. م. 30 سنه، وأحمد. ع. ا 30 سنه ، ورحمة. م 21 سنه، وأمنية. م 26 سنه ، ومكة. ع 6 سنوات. تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى والمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.