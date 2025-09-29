قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية إلى 4 قتلى
مصرع شخصين وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا
بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
محافظات

مصرع شخصين وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، حادث انقلاب أتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة، وضمت قائمة المتوفين جثتين مجهولي الهوية، وجار التعرف عليهما.

كما أصيب 14 آخرين وهم كل:  أحكام. ع. ا 51 سنه، وأشرقت. ف 20 سنه ، وعبد الماجد. ا  22 سنه ، وسامي. ا 28 سنه ، وآمال. ي 50 يه، وأحمد. م 43 سنه، وخديجه. ع 6 سنوات، وصبري. ع 35 سنه، وجمال. ا 53 سنه، ومي. م. 30 سنه، وأحمد. ع. ا 30 سنه ، ورحمة. م 21 سنه، وأمنية. م 26 سنه ، ومكة. ع 6 سنوات. تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى والمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا سمالوط حادث انقلاب

اكلات لانش بوكس صجي
