عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
محافظات

لبلبة تشارك "راعي مصر" في جولة إنسانية بالمنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

لبلبة تشارك في جولة تفقدية لراعي مصر
لبلبة تشارك في جولة تفقدية لراعي مصر
ايمن رياض

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة بجولة تفقدية مع مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا.

وأجرت الفنانة لبلبة جولة داخل القوافل الطبية للمؤسسة بالمحافظة والتقت عددًا من المرضى كما قامت بزيارة عدد من المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأعربت الفنانة لبلبة عن تقديرها الكبير لجهود المؤسسة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

ووجّه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشكر للفنانة لبلبة لحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركتها في الزيارة.

وأوضح أن الجولة الحالية تستهدف تقديم الدعم لقرى ومراكز محافظة المنيا والمساعدة في إنشاء وترميم المنازل الآيلة للسقوط لتكون صالحة للسكن الآدمي، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل نحو 110 منازل.

ودعا رمزي رجال الأعمال والجهات المعنية إلى دعم «راعي مصر» في جهودها لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن العمل الخيري يساهم في سد احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في المناطق الأكثر احتياجًا.

المنيا راعي مصر الأسر الأولى

