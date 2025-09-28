لبلبة تشارك "راعي مصر" في جولة إنسانية بالمنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة بجولة تفقدية مع مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا.

وأجرت الفنانة لبلبة جولة داخل القوافل الطبية للمؤسسة بالمحافظة والتقت عددًا من المرضى كما قامت بزيارة عدد من المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأعربت الفنانة لبلبة عن تقديرها الكبير لجهود المؤسسة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

ووجّه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشكر للفنانة لبلبة لحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركتها في الزيارة.

وأوضح أن الجولة الحالية تستهدف تقديم الدعم لقرى ومراكز محافظة المنيا والمساعدة في إنشاء وترميم المنازل الآيلة للسقوط لتكون صالحة للسكن الآدمي، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل نحو 110 منازل.

ودعا رمزي رجال الأعمال والجهات المعنية إلى دعم «راعي مصر» في جهودها لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن العمل الخيري يساهم في سد احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في المناطق الأكثر احتياجًا.