لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة وقود جديدة بمركز العدوة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات والخدمات المتكاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المحطات الأخرى.

وحضر الافتتاح سعودي عبد الرحمن وإيهاب عبد العظيم، عضوا مجلس النواب، والمهندس إبراهيم موافي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول، والمهندس جمال عباس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رضا مصطفى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة العدوة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المحطة الجديدة للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة بها، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المحطة أُنشئت على مساحة 1150 مترًا مربعًا، ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم أنواع مختلفة من الوقود (سولار – بنزين 92 – بنزين 95)، بالإضافة إلى خدمات تغيير الزيوت ومنتجات العناية بالسيارات، بما يوفر تجربة متكاملة للمواطنين ويضمن جودة الخدمة.

منافذ تسويقية

وأشاد كدواني بجهود شركة النيل في التوسع الجغرافي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بدعم البنية التحتية لقطاع البترول بالمحافظة وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، وتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المزيد من المحطات والمنافذ التسويقية.

من جانبه، وجّه المهندس إبراهيم موافي الشكر والتقدير لمحافظ المنيا على دعمه المتواصل للشركة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أن المحطة الجديدة بالعدوة أُنشئت وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة والبيئة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الافتتاح، أهدى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول درع تكريم لمحافظ المنيا، تقديرًا لجهود المحافظة في دعم الشركة وسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما أعرب أهالي المركز عن سعادتهم بالمحطة الجديدة التي تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.