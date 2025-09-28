قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة

افتتاح محطة وقود بالعدوة
افتتاح محطة وقود بالعدوة
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة وقود جديدة بمركز العدوة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات والخدمات المتكاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المحطات الأخرى.

وحضر الافتتاح سعودي عبد الرحمن وإيهاب عبد العظيم، عضوا مجلس النواب، والمهندس إبراهيم موافي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول، والمهندس جمال عباس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رضا مصطفى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة العدوة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المحطة الجديدة للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة بها، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المحطة أُنشئت على مساحة 1150 مترًا مربعًا، ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم أنواع مختلفة من الوقود (سولار – بنزين 92 – بنزين 95)، بالإضافة إلى خدمات تغيير الزيوت ومنتجات العناية بالسيارات، بما يوفر تجربة متكاملة للمواطنين ويضمن جودة الخدمة.

منافذ تسويقية 

وأشاد كدواني بجهود شركة النيل في التوسع الجغرافي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بدعم البنية التحتية لقطاع البترول بالمحافظة وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، وتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المزيد من المحطات والمنافذ التسويقية.

من جانبه، وجّه المهندس إبراهيم موافي الشكر والتقدير لمحافظ المنيا على دعمه المتواصل للشركة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أن المحطة الجديدة بالعدوة أُنشئت وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة والبيئة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الافتتاح، أهدى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول درع تكريم لمحافظ المنيا، تقديرًا لجهود المحافظة في دعم الشركة وسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما أعرب أهالي المركز عن سعادتهم بالمحطة الجديدة التي تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.

محافظ المنيا دعم خدمات الوقود والغاز العدوة وزارة البترول محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

شيماء سيف وزوجها كارتر

رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

مهرجان الدوحة السينمائي

السينما تلتقي بالموسيقى خلال برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة

ريم مصطفي

ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد