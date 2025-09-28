المنيا: تحرير 232 مخالفة وضبط سلع مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، وحفاظاً على حق المواطن في الدعم والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب، وضبط الأسواق وتقديم أفضل خدمة تموينية لأبناء المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن ضبط 232 مخالفة تموينية، منها 174 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع الدقيق البلدي المدعم بقصد الاتجار به، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن غلق أحد المخابز بدون عذر قانوني.

وأضاف أن الحملات تمكنت من ضبط عدد من القضايا الهامة في مجال مواجهة المتلاعبين بالدعم، بينها ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، و30 كرتونة زيت طعام تمويني، و12 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة، وذلك قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الأسواق، حررت الحملات 52 محضراً شملت حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر من بينها كميات من الأعلاف والسكر والأرز والدقيق الأبيض الحر والردة والمشروبات والعصائر، كما تم سحب عينات لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها. كما أسفرت الحملات عن ضبط محاضر لذبح خارج المجازر، وسلع منتهية الصلاحية، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية، وعدم إصدار فواتير ضريبية، بجانب استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلي في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر لمحطات وقود تعمل بدون ترخيص “طلمبة رصيف”، والتحفظ على كميات من المواد البترولية.