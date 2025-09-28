قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
محافظات

المنيا: تحرير 232 مخالفة وضبط سلع مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، وحفاظاً على حق المواطن في الدعم والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب، وضبط الأسواق وتقديم أفضل خدمة تموينية لأبناء المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن ضبط 232 مخالفة تموينية، منها 174 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع الدقيق البلدي المدعم بقصد الاتجار به، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن غلق أحد المخابز بدون عذر قانوني.

وأضاف أن الحملات تمكنت من ضبط عدد من القضايا الهامة في مجال مواجهة المتلاعبين بالدعم، بينها ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، و30 كرتونة زيت طعام تمويني، و12 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة، وذلك قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الأسواق، حررت الحملات 52 محضراً شملت حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر من بينها كميات من الأعلاف والسكر والأرز والدقيق الأبيض الحر والردة والمشروبات والعصائر، كما تم سحب عينات لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها. كما أسفرت الحملات عن ضبط محاضر لذبح خارج المجازر، وسلع منتهية الصلاحية، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية، وعدم إصدار فواتير ضريبية، بجانب استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلي في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر لمحطات وقود تعمل بدون ترخيص “طلمبة رصيف”، والتحفظ على كميات من المواد البترولية.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يماطل وسيطلب تعديل مبادرة ترامب لإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

