مدرسة ابتدائية في المنيا بلا معلمين واليوم الدراسي بالملعب.. فيديو

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو يستغيث مصوره بالمسئولين عن التعليم ، بسبب وجود أزمة في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا.

وقال مصور الفيديو ، إن المدرسة تعاني من عجز صارخ في المعلمين ، والتلاميذ يجلسون في ملعب المدرسة لعدم وجود معلمين من أول العام الدراسي .

وأضاف مصور الفيديو : أكثر من 12 فصلا بلا مدرسين ، عندنا أكثر من 350 حصة في المدرسة “ملهاش مدرسين” ، ولم يتم عمل تعيينات جديدة بالمدرسة قبل العام الدراسي ، ومدرسين التربية الرياضية بيشيلوا الحصص الفاضية في الملعب “عشان مايعملوش مشاكل في الفصول”.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية ضمان عدم وجود أي مدرسة تعاني من عجز في المعلمين، مع الاستعانة بمعلمي الحصة لسد أي احتياجات طارئة، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري لمديرية التربية والتعليم والوزارة عن أي عجز، لضمان سرعة توفير الكوادر التعليمية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، ودعم القيادات الناجحة التي تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات وحلها بفعالية، مع الالتزام بأن يكون معيار اختيار القيادات قائماً على النجاح في العمل والقدرة على تحقيق النتائج.

