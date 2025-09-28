قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدرسة ابتدائية في المنيا بلا معلمين واليوم الدراسي بالملعب.. فيديو

مدرسة ابتدائية بالمنيا بلا معلمين
مدرسة ابتدائية بالمنيا بلا معلمين
ياسمين بدوي

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو يستغيث مصوره بالمسئولين عن التعليم ، بسبب وجود أزمة في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا.

وقال مصور الفيديو ، إن المدرسة تعاني من عجز صارخ في المعلمين ، والتلاميذ يجلسون في ملعب المدرسة لعدم وجود معلمين من أول العام الدراسي .

وأضاف مصور الفيديو : أكثر من 12 فصلا بلا مدرسين ، عندنا أكثر من 350 حصة  في المدرسة “ملهاش مدرسين” ، ولم يتم عمل تعيينات جديدة بالمدرسة قبل العام الدراسي ، ومدرسين التربية الرياضية بيشيلوا الحصص الفاضية في الملعب “عشان مايعملوش مشاكل في الفصول”.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية ضمان عدم وجود أي مدرسة تعاني من عجز في المعلمين، مع الاستعانة بمعلمي الحصة لسد أي احتياجات طارئة، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري لمديرية التربية والتعليم والوزارة عن أي عجز، لضمان سرعة توفير الكوادر التعليمية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، ودعم القيادات الناجحة التي تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات وحلها بفعالية، مع الالتزام بأن يكون معيار اختيار القيادات قائماً على النجاح في العمل والقدرة على تحقيق النتائج.
 

