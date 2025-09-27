المنيا .. فتح المزارات والمناطق الأثرية مجانا أمام المواطنين والرحلات المدرسية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تحتل مكانة فريدة على خريطة السياحة المصرية، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر وتضم وحدها نحو ثلث آثار مصر، مما يجعلها متحفًا مفتوحًا يروي عظمة الحضارة المصرية.

ودعا المحافظ المصريين إلى تعزيز السياحة الداخلية، وزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمنيا، التي تزخر بتراث متنوع يجمع بين الحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية، مؤكداً أن في كل شبر من أرض المنيا حكاية تروى، وفي كل حجر أثر ينبض بالحضارة.

كما أعلن المحافظ فتح المزارات والمناطق الأثرية بالمنيا مجاناً طوال هذا الأسبوع أمام الرحلات المدرسية والزوار من المواطنين، دعماً لتنشيط السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة لاكتشاف كنوز المحافظة، من تل العمارنة ومقابر بني حسن وتونا الجبل، مروراً بجبل الطير الذي احتضن العائلة المقدسة، وحتى آثار البهنسا المعروفة بـالبقيع الثاني، إضافة إلى المساجد والكنائس التي تعكس روح التسامح وتنوع الهوية المصرية.

واختتم المحافظ كلمته قائلاً: “المنيا ليست فقط مدينة… إنها رسالة حضارية خالدة، ودعوتنا اليوم أن نكون جميعًا رسلها، نحيي تراثها ونحتفي بتاريخها ونبني جسور المحبة بين الماضي والمستقبل”.