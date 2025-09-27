بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع المواقف المطوّر

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، مجمع المواقف المطوّر بمدينة المنيا، والواقع بجوار مركز شرطة النجدة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، وذلك بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الحضري، والحد من المواقف العشوائية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة نقل الركاب، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة المشروع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويقع المجمع على مساحة 6 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سيارة ميكروباص، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، ويخدم مراكز الجنوب بالمحافظة (ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص)، إلى جانب خطوط المحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ أنه تم تزويد المجمع بكافة التجهيزات الحديثة، من أنظمة إلكترونية وكاميرات مراقبة ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب إنشاء 11 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة وكافتريا على مساحة 250 مترًا تقريبًا، بما يضمن راحة الركاب وانتظام العمل داخل المجمع.

وشدد كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتواجد داخل المجمع وفق الخطوط المحددة، وعدم السماح بالركوب إلا من خلاله، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، وتجنبًا للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية في حال المخالفة.

بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة واحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا وعمر نور الدين مدير إدارة المواقف والدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا ، المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، المهندس رامي حسنى مدير وحدة التنمية الحضرية.

