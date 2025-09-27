قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع المواقف المطوّر

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، مجمع المواقف المطوّر بمدينة المنيا، والواقع بجوار مركز شرطة النجدة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، وذلك بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الحضري، والحد من المواقف العشوائية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة نقل الركاب، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة المشروع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويقع المجمع على مساحة 6 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سيارة ميكروباص، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، ويخدم مراكز الجنوب بالمحافظة (ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص)، إلى جانب خطوط المحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ أنه تم تزويد المجمع بكافة التجهيزات الحديثة، من أنظمة إلكترونية وكاميرات مراقبة ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب إنشاء 11 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة وكافتريا على مساحة  250 مترًا تقريبًا، بما يضمن راحة الركاب وانتظام العمل داخل المجمع.

وشدد كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتواجد داخل المجمع وفق الخطوط المحددة، وعدم السماح بالركوب إلا من خلاله، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، وتجنبًا للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية في حال المخالفة.

بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة واحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا وعمر نور الدين مدير إدارة المواقف والدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا ، المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، المهندس رامي حسنى مدير وحدة التنمية الحضرية.
 

المنيا محافظ المنيا افتتاح مواقف

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

هلا السعيد

هلا السعيد تتألق بجمالها في أحدث ظهور.. شاهد

هاني شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا فى الأوبرا بمناسبة احتفالات أكتوبر

فيلم هي

إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

