المنيا: ضبط 256 مخالفة خلال حملات موسعة على المخابز والأسواق

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة والاستراتيجية بجودة مناسبة، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن ضبط 256 مخالفة تموينية، بينها 239 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن غلق أحد المخابز بدون عذر قانوني.

وفي مجال الأسواق، حررت الحملات 17 محضراً تضمنت ذبحاً خارج المجازر، وضبط سلع منتهية الصلاحية شملت لحوماً ومستلزمات لحوم غير صالحة، إضافة إلى رقائق بطاطس ومشروبات غازية، بجانب مخالفات لعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلي في غير الغرض المخصص لها.