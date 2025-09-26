بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالمنيا

ينشر " صدى البلد" اسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ملاكي أتوبيس بطريق إحدى قرى مركز المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي المار بقرية سوادة على نطاق مركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وضمت قائمة الوفيات وهم : شيماء. ح. م 45 سنه ربه منزل وعمرو. ع. ح 53 سنة وإسراء. ع. م 23 سنة طالبة ومحمد. ع. ع 27 سنة، وإصابة حمادة. ص 47 سنه مقيمون جميعا بمدينة المنيا

تم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتي قررت بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان .

وكشف تقرير مفتش صحة المركز عماد عزت ان سبب الوفاة نتيجة نزيف بالمخ، اثر اصطدام الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن وتسليم الجثامين لاهليتهم.

