قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بالمنيا

تطبيق المواعيد الشتوية
تطبيق المواعيد الشتوية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجارى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على المرافق العامة بصورة حضارية.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية للتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم والورش بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أوضح كدواني أن غرفة عمليات المحافظة ستتابع بشكل مستمر مع الوحدات المحلية تنفيذ المواعيد الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة حضارية تعكس المظهر الجمالي للمدن والمراكز.

ودعا محافظ المنيا أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة، لتجنب توقيع العقوبات القانونية، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وتنظيم العمل بالمرافق العامة.
 

المنيا محافظ المنيا المحلات مواعيد العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

بطبعها كسولة عن الطاعات.. خطيب المسجد النبوي: النفس بحاجة دائمة إلى المراقبة

مسلم يتوجه إلى الله بالدعاء

سنة صلاة الجمعة البعدية وأين تصلى؟.. تعرف عليها

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد