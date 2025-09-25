35 جائزة و212 فائزاً من أبناء المنيا في مسابقات موهبتي وكنوز مصرية

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لحضور فعاليات الحفل الختامي لمهرجان “اكتشاف المواهب”، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة المحافظين والقيادات الفنية والثقافية.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 43 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مسابقات موهبتي وكنوز مصرية، حيث حققت محافظة المنيا إنجازاً متميزاً بحصولها على 35 جائزة بإجمالي 212 فائزاً، لتتصدر المحافظات المشاركة بأكبر عدد من الجوائز الفردية والجماعية.

وأكد نائب المحافظ، أن ما حققته طلائع المنيا يعكس حرص الدولة على رعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، مشيداً بدعم القيادة السياسية لبرامج اكتشاف ورعاية النشء والشباب، وتوفير منصات وطنية تعزز من قدراتهم الإبداعية.

واوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ان المسابقة تنفذها الادارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب و الرياضة وتهدف إلى اكتشاف المواهب فى الفئة العمرية من 6 : 18 عاما فى 20 مجالا من المجالات الفنية المختلفة مشيراً إلى أن محافظة المنيا شاركت في المهرجان بعدد 1600 من الطلائع ، تأهل منهم المئات إلى المراحل النهائية، محققين إنجازاً كبيراً تُوج بحصد الجوائز التي وضعت المحافظة في الصدارة بين جميع المشاركين.