محافظات

محافظ المنيا يشارك احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي

محافظ المنيا يشارك في احتفال الهيئة القبطية الانجيلية باليوبيل الماسي
محافظ المنيا يشارك في احتفال الهيئة القبطية الانجيلية باليوبيل الماسي
ايمن رياض

تحت شعار «75 عاماً في طاعة الله وخدمة الإنسان»، شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها (اليوبيل الماسي)، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والبرلمانية والإعلامية.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي تناول أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة، مع تقديم نماذج ناجحة من مختلف أنشطتها، وتقديم فقرات وأغانى وطنية لكورال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى .
كما تضمنت فقرات الحفل. استعراض  7 مبادرات مجتمعية، تعكس من خلالها اهتمام الهيئة المتواصل بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والكرامة الإنسانية والعيش المشترك، ومواصلة شراكتها مع مؤسسات الدولة لتعظيم الأثر التنموي على المواطنين.

خدمة المجتمع 

وفي كلمته، أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد تاريخاً مشرفاً للهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع، مشيداً بما تبذله من جهود رائدة في مجالات العمل المجتمعي والخدمي، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يتزامن مع حدث مهم يتمثل في إعلان محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن العمل الأهلي والخيري بمحافظة المنيا يشهد زخماً متزايداً بفضل الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل إحدى ركائز الأمن القومي التي يدعو إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من أثر مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الهيئة اعتمدت على المواطنين في المساهمة بخدمة المجتمع وتطوير الكوادر ودعم عملها، موضحاً أن مرونتها عبر تاريخها مكّنتها من مواكبة المتغيرات والاستراتيجيات التنموية المعاصرة، والشراكة مع المجتمعات المحلية لتقديم خدمة حقيقية للمواطن وتحسين جودة الحوار. 
وأشار إلى  أن دعم قيم المواطنة هو الطريق الأمثل للتوافق مع استراتيجية الدولة، التي تتحقق حين تتضافر الجهود نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.

وتضمن الحفل تكريم اللواء عماد كدواني بتسليمه درع الهيئة القبطية الإنجيلية، كما شهد ختام الفعاليات تسليم 100 كرسي متحرك لذوي الهمم دعماً لهم ولأسرهم.

وحضر الاحتفال كل من: عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومى للمرأة ونخبة من القيادات التنفيذية والإعلامية وممثلى عدد من الجمعيات الشريكة .

محافظ المنيا احتفال الهيئة القبطية الانجيلية اليوبيل الماسي خدمة المجتمع

