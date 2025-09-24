قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد لجان التقييم الخارجي لجائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفدًا من لجان التقييم الخارجي لفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات التقييم الميداني للجامعة في النسخة الأولى من جائزة التميز الداخلي للجامعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
ضم الوفد الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة بوزارة التخطيط، ومها أحمد، مسئول التقييم والجودة، وسالي عبد اللطيف مسئول الجوائز المؤسسية، ورحاب عبد السميع، مسئول الاتصال والتسويق، ووليد حسين مسئول الدعم اللوجستي، ومن جانب الجامعة الدكتور حسن شعبان المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة المنيا.

أكد الدكتور عصام فرحات أن الانخراط في منافسات جائزة التميز الحكومي يعكس التزام جامعة المنيا بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز بين منتسبيها.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الارتقاء بمعايير الجودة والتميز، مشيرًا إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الحكومية ودعم جهود التطوير المستمر، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في نشر ثقافة التميز الحكومي، وتبني نماذج التقييم المؤسسي وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة، بما يضمن استدامة الأداء المتميز.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تبنت استراتيجية متكاملة لتطبيق منهجيات التميز المؤسسي، تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز مكانة الجامعة بين المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، لافتا عن حصول الجامعة علي جائزة أفضل موقع إلكتروني للمؤسسات الحكومية في عام 2019 بنفس الجائزة، ومؤكداً على أن المشاركة في هذه الجائزة الوطنية تمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير النظم الإدارية داخل الجامعة.

وأكد الدكتور حسن شعبان أن مراحل الجائزة مرت بعدة خطوات منهجية شملت التقييم المكتبي ورفع المستندات، مرورًا بالزيارات الميدانية، وصولًا إلى عرض النتائج على لجنة التحكيم، وذلك وفقًا لمعايير نموذج التميز المؤسسي الحكومي.

وتستمر فعاليات لجان التقييم الخارجي بجامعة المنيا، حيث تستعرض الكليات التي تم تصعيدها للمنافسة على مستوى الجامعة، العروض التقديمية التي تبرز نقاط القوة ومجالات التحسين، تمهيدًا لاختيار أفضل الكليات التي ستمثل الجامعة في المنافسات على مستوى الجامعات المصرية ضمن الجائزة الوطنية للتميز الحكومي.

المنيا جامعة التميز الحكومي

