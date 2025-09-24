البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار

شهدت مدينة المنيا، صباح اليوم، حادث انهيار لعقار قديم مكون من 3 طوابق ، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع انهيار مبنى قديم في نطاق حي وسط المنيا، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لفرض كردون أمني وضمان سلامة المواطنين، مع بدء معاينة الموقع على الطبيعة.



وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن سبب الانهيار يرجع إلى أعمال حفر تجري في قطعة أرض مجاورة للعقار المنهار، صادرة لها تراخيص رسمية، حيث أدت أعمال الحفر إلى إضعاف أساسات المبنى المجاور وانهياره بشكل مفاجئ، وأسفر الحادث عن تحطم سيارة ملاكي كانت متوقفة بالقرب من العقار، بالإضافة إلى تضرر حفار كان يعمل في موقع الحفر، إلى جانب حدوث تلفيات في منزل مجاور، يجري حالياً حصرها.

وقام فريق هندسي بفحص العقار المنهار والمباني المجاورة للتأكد من مدى سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حياة السكان، و تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.