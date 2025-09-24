دون إصابات .. السيطرة على حريق شب بالحشائش بجانب طريق 242 في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب في حشائش بجانب طريق 242 بنطاق قرية ادقاق بمركز مطاي، دون إصابات بشرية، تم تأمين مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بطريق 242 بنطاق قرية ادقاق بمركز مطاي وعلى الفور انتقلت سيارات القوات المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة

من جانبها أعلنت المهندسة هويدة الشافعى رئيس مركز مطاى، السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وقدمت «الشافعي» الشكر لمن أبلغ عن الحريق في بداياته بدافع المسئولية المجتمعية، وأاهابت بالمواطنين بعدم إلقاء أي مواد مشتعلة أو إشعال النيران بجوار الحشائش الجافة لتفادي الحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.