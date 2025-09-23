قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: كل شيء في غزة مستهدف والتدمير ممنهج
أردوغان: الإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ 700 يوم وإسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة
أبو العينين يشارك في مؤتمر حل الدولتين بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحقيقات وملفات

يعمل في ورشة لحام.. الشاب الكفيف شنودة بالمنيا: أتمنى شراء موبيل للمذاكرة والالتحاق بكلية الهندسة.. شاهد

الشاب الكفيف شنودة
الشاب الكفيف شنودة
ايمن رياض

رغم انه ولد كفيفيا، الا انه لم يستسلم لظروفه القاسية وظل يكافح فقد استطاع ان يعمل بورشة لحام حديد في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا، يومان أسبوعيا وباقي الايام في دراسته من أجل المساعدة في نفقات الأسرة، انه الشاب شنودة مؤمن والذي ظهر في فيديو مؤخرا ونال إعجاب عدد كبير من المواطنين.

يقول الشاب الكفيف شنودة مؤمن 13 سنة من أبناء قرية البرشا بمركز ملوي، ولدت كفيفيا وقام احد الجيران بتعليمي مهنة اللحام في ورشة لحام الحديد من أجل مساعدة أسرتي والانفاق على نفسي في الدراسة بمدرسة النور للمكفوفين.

وأضاف شنودة ،اعمل في الورشه أيام اجازتي من المدرسه يومين من كل أسبوع وباقي أيام الأسبوع في الدراسة، واتمني أن التحق بكلية الهندسة، وشراء موبايل حديث حتى اتمكن من التعليم بشكل أفضل.

واضاف شنودة، فقدت بصري منذ صغري ، لكن الحمد لله استطاعت أكون من بين الأوائل في مدرسة النور للمكفوفين ورغم تفوقي الدراسي، قررت أن اخوض تجربة العمل الشاقة لكي التحق بكلية الهندسة، كما أنني سعيد جدًا بدعم الناس لي وتشجيعهم بعد انتشار الفيديو.

وتقول والدة شنودة ان ابنها متفوق دراسيًا، ومحبوب بين أصدقائه في القرية، ولم يشتكى أو يستسلم، بالعكس بيحب يشتغل ويعتمد على نفسه.

وتضيف، أن ابنها تعلم شغل الحدادة بسرعة فهو ذكي وفوجئت إن صورته انتشرت على السوشيال ميديا وهو بيشتغل، والناس اتأثروا بها وتفاعلوا معها.

وأوضحت ان شنودة، رغم إعاقته، يذهب يومين إلى الورشة ويمارس عمله كأي عامل عادي، لكنه في داخله يظل طالبًا مجتهدًا يحلم بأن يصبح مهندسا.

وأوضح مؤمن بشير، والد الشاب الكفيف شنودة،  أن شنودة منذ صغره بيحب العمل ليساعد في نفقات المعيشة، بالرغم من إعاقته المولود بها، هو متفوق دراسيًا وبيدرس في مدرسة النور  ومن الأوائل كل سنة، وبيذهب للمدرسة يوم الأحد في المنيا وبيرجع للقرية يوم الأربعاء ، وبيكون عنده  إجازة في الأسبوع وييصمم الذهاب للورشة للعمل. 
 

المنيا ملوى شنودة كفيف

